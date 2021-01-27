В прикамских колониях узникам разрешили краткосрочные свидания с родственниками

В Пермском крае с сегодняшнего дня в учреждениях ГУФСИН разрешены краткосрочные свидания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Решение принято на основании постановления главного санитарного врача в связи с благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

"Обращаем внимание, что данное постановление не распространяется на учреждения, в случаях введения карантина", - говорится в сообщении.

Предоставление краткосрочных свиданий будет осуществляться строго по предварительной записи. Родственникам осужденных, прибывших на свидания, необходимо предъявить заполненный опросный лист об отсутствии контакта с больными коронавирусом или теми, у кого его подозревают. Также у родственников должна быть нормальная температура и при себе должны быть маски и перчатки.

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