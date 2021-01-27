Счетная палата Югры проверит больницу-долгострой в Нижневартовске

Во втором квартале 2021 г. счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа проверит расходование бюджетных средств на строительство "Центральной больницы на 1100 коек в г. Нижневартовске". Инициатором проверки долгостроя выступил руководитель ЛДПР в региональной думе Виктор Сысун, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фракции.

"Череда непродуманных, неэффективных и недальновидных управленческих решений привела к затянувшейся на десятилетия стройке. И вопрос об окончании строительства до сих пор является открытым. Периодически продлевают эти сроки, отодвигают. И это крупнейший объект здравоохранения на территории автономного округа! Он так необходим региону именно сейчас в период распространения новой коронавирусной инфекции", - описал проблему Сысун.

При этом депутат подчеркнул, что в рамках госпрограммы "Сотрудничество" на строительство долгостроя ежегодно предусматривается финансирование, однако объект стал уже именем нарицательным для всего округа. Все дошло до того, что строительство больницы привлекло внимание депутатов всех политических партий региональной думы, депутатов Тюменской областной думы и лично губернатора округа.

Решение привлечь Счетную палату возникло после того, как депутат Госдумы Евгений Марков направил обращение в Счетную палату РФ с просьбой провести проверку долгостроя в Нижневартовске и принять соответствующие меры. В ответе было указано, что данные действия в праве осуществить Счетная палата региона, о чем и был уведомлен Виктор Сысун. В ходе проверки особое внимание будет уделено обоснованности, правомерности, эффективности (результативность, экономность) и целевому использованию, в части финансирования строительства данного объекта здравоохранения.

В январе Виктор Сысун направил запрос в окружные департаменты строительства и здравоохранения. Конкретно депутата интересует информация по количеству медицинского персонала, который планируется привлечь для работы в данной больнице с разбивкой по категориям: административно-управленческий персонал, медицинский персонал, младший медицинский персонал, вспомогательный персонал и т.д.

Интересует депутата и дальнейшая судьба остальных поликлиник и больниц города, а также его персонала, после ввода столько огромного объекта здравоохранения в эксплуатацию.

"На одном из заседаний думы Югры вы утверждали, что после ввода объекта в эксплуатацию для работы на нем будут привлечены специалисты узкой направленности из других муниципальных образований и регионов Российской Федерации. Прошу уточнить, какое количество специалистов планируется привлечь, и каким образом планируется решить их жилищный вопрос в городе Нижневартовске. Также прошу предоставить информацию о том, в каком размере средства заложены в бюджете на 2021 год и на плановый период 2020-2023 годов на эти цели. С учетом, сегодняшних условий и мер принимаемых по нераспространению новой коронавирусной инфекции, прошу Вас предоставить оценку потребности в услугах данного учреждения на текущее время, а так же на момент после отмены всех ограничений связанных с нераспространением новой коронавирусной инфекции", – написал в своем январском запросе на имя Алексея Добровольского парламентарий.

Запрос куратору строительной отрасли региона содержал и вопросы, касающиеся сроков исполнения и объемов проделанной работы в указанные периоды. Помимо этого, Сысун попросил предоставить информацию о подрядчиках, которые в той или иной мере не исполнили свои обязательства, прописанные в контракте.

Депутат ЛДПР намерен и дальше следить за ходом строительства больницы в Нижневартовске, с надеждой на скорейший ввод в эксплуатацию долгожданного для всех жителей округа медицинского центра.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Горноправдинскую стройку заморозили в "Сотрудничестве" в 2018 г., а фактически стройка встала в 2015.

По словам главы региона Натальи Комаровой ввод в эксплуатацию Нижневартовской больницы запланирован уже в этом году.