Счетная палата Югры проверит больницу-долгострой в Нижневартовске

27 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
окружная больница, нижневартовск, долгострой (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Счетная палата Югры проверит больницу-долгострой в Нижневартовске

Во втором квартале 2021 г. счетная палата Ханты-Мансийского автономного округа проверит расходование бюджетных средств на строительство "Центральной больницы на 1100 коек в г. Нижневартовске". Инициатором проверки долгостроя выступил руководитель ЛДПР в региональной думе Виктор Сысун, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фракции.

"Череда непродуманных, неэффективных и недальновидных управленческих решений привела к затянувшейся на десятилетия стройке. И вопрос об окончании строительства до сих пор является открытым. Периодически продлевают эти сроки, отодвигают. И это крупнейший объект здравоохранения на территории автономного округа! Он так необходим региону именно сейчас в период распространения новой коронавирусной инфекции", - описал проблему Сысун.

При этом депутат подчеркнул, что в рамках госпрограммы "Сотрудничество" на строительство долгостроя ежегодно предусматривается финансирование, однако объект стал уже именем нарицательным для всего округа. Все дошло до того, что строительство больницы привлекло внимание депутатов всех политических партий региональной думы, депутатов Тюменской областной думы и лично губернатора округа.

Решение привлечь Счетную палату возникло после того, как депутат Госдумы Евгений Марков направил обращение в Счетную палату РФ с просьбой провести проверку долгостроя в Нижневартовске и принять соответствующие меры. В ответе было указано, что данные действия в праве осуществить Счетная палата региона, о чем и был уведомлен Виктор Сысун. В ходе проверки особое внимание будет уделено обоснованности, правомерности, эффективности (результативность, экономность) и целевому использованию, в части финансирования строительства данного объекта здравоохранения.

В январе Виктор Сысун направил запрос в окружные департаменты строительства и здравоохранения. Конкретно депутата интересует информация по количеству медицинского персонала, который планируется привлечь для работы в данной больнице с разбивкой по категориям: административно-управленческий персонал, медицинский персонал, младший медицинский персонал, вспомогательный персонал и т.д.

Интересует депутата и дальнейшая судьба остальных поликлиник и больниц города, а также его персонала, после ввода столько огромного объекта здравоохранения в эксплуатацию.

"На одном из заседаний думы Югры вы утверждали, что после ввода объекта в эксплуатацию для работы на нем будут привлечены специалисты узкой направленности из других муниципальных образований и регионов Российской Федерации. Прошу уточнить, какое количество специалистов планируется привлечь, и каким образом планируется решить их жилищный вопрос в городе Нижневартовске. Также прошу предоставить информацию о том, в каком размере средства заложены в бюджете на 2021 год и на плановый период 2020-2023 годов на эти цели. С учетом, сегодняшних условий и мер принимаемых по нераспространению новой коронавирусной инфекции, прошу Вас предоставить оценку потребности в услугах данного учреждения на текущее время, а так же на момент после отмены всех ограничений связанных с нераспространением новой коронавирусной инфекции", – написал в своем январском запросе на имя Алексея Добровольского парламентарий.

Запрос куратору строительной отрасли региона содержал и вопросы, касающиеся сроков исполнения и объемов проделанной работы в указанные периоды. Помимо этого, Сысун попросил предоставить информацию о подрядчиках, которые в той или иной мере не исполнили свои обязательства, прописанные в контракте.

Депутат ЛДПР намерен и дальше следить за ходом строительства больницы в Нижневартовске, с надеждой на скорейший ввод в эксплуатацию долгожданного для всех жителей округа медицинского центра.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Горноправдинскую стройку заморозили в "Сотрудничестве" в 2018 г., а фактически стройка встала в 2015.

По словам главы региона Натальи Комаровой ввод в эксплуатацию Нижневартовской больницы запланирован уже в этом году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Счетная палата Югры проверит больницу-долгострой в Нижневартовске

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: длгострой, больница, Нижневартовск, Счетная палата, ЛДПР, Сысун



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.12.2020 12:00 Мск Больницу-долгострой Нижневартовска сдадут летом следующего года
Ранее 19.11.2020 15:15 Мск В Нижневартовске для спецтехники открыта дорога, ведущая к больнице-долгострою
Ранее 22.10.2020 09:01 Мск Срыв сроков недопустим: Замгубернатора Югры пригрозил подрядчикам больницы-долгостроя в Нижневартовске
Ранее 19.10.2020 14:38 Мск Депутат вышел с пикетом к больнице-долгострою в Нижневартовске
Ранее 09.07.2020 08:40 Мск "Подрядчик вводит в заблуждение". В Нижневартовске на строительство больницы-долгостроя потрачено в разы меньше выделенных денег
Ранее 22.06.2020 09:44 Мск В Нижневартовске появятся ещё 20 коек для больных коронавирусом
Ранее 10.06.2020 12:30 Мск В Нижневартовске открыт госпиталь для больных коронавирусом
Ранее 23.04.2020 15:50 Мск В Нижневартовске заканчивается возведение одного из блоков больницы-долгостроя
Ранее 17.04.2020 16:10 Мск В Нижневартовске прошла общественная приёмка госпиталя для больных коронавирусом
Ранее 10.04.2020 16:20 Мск В "коронавирусный" госпиталь Нижневартовска привезли кислородный газификатор
Ранее 01.04.2020 15:57 Мск В инфекционном отделении больницы-долгостроя Нижневартовска откроется госпиталь для больных коронавирусом
Ранее 30.03.2020 08:50 Мск В середине апреля в Нижневартовске инфекционный корпус больницы-долгостроя сможет принять первых пациентов
Ранее 06.03.2020 08:24 Мск В Нижневартовске построят отдельную дорогу к больнице-долгострою
Ранее 16.01.2020 08:29 Мск Для главного долгостроя "Сотрудничества" регионов "тюменской матрешки" купят холодильники и вешалки
Ранее 19.09.2019 09:48 Мск В тюменской облдуме "наехали" на УФАС за затягивание стройки многострадальной больницы в Нижневартовске
Ранее 13.09.2019 16:11 Мск Стала известна дата окончания строительства больницы-долгостроя в Нижневартовске
Ранее 06.08.2019 15:16 Мск В нижневартовской больнице-долгострое закончили строительство котельной
Ранее 21.06.2019 07:54 Мск Медицинский долгострой программы "Сотрудничество" получил нового подрядчика
Ранее 28.01.2019 11:25 Мск Из-за роста НДС: строительство многострадальной нижневартовской больницы ждет очередное удорожание 
Ранее 13.12.2018 09:09 Мск Документы "УС-200" вновь признаны соответствующими требованиям конкурса на достройку больницы в Нижневартовске
Ранее 04.12.2018 10:31 Мск Отменены результаты скандального аукциона на возведение больницы-долгостроя в Нижневартовске
Ранее 21.11.2018 11:00 Мск "Аукцион не закончен". Власти Югры опровергли подписание контракта на строительство больницы в Нижневартовске с компанией, имеющей долги и обременение
Ранее 02.11.2018 11:30 Мск В Югре нашли подрядчика для самого известного долгостроя - Нижневартовской больницы
Ранее 05.09.2018 14:17 Мск У нижневартовского долгостроя из программы "Сотрудничество" вновь проблемы
Ранее 06.07.2018 12:50 Мск На строительство больницы-долгостроя в Нижневартовске дополнительно выделят 7 миллиардов
Ранее 25.12.2017 15:30 Мск Кураторы окружной больницы в Нижневартовске планируют в следующем году увеличить объемы строительства
Ранее 18.10.2017 11:31 Мск Строители окружной больницы в Нижневартовске освоили 63% средств
Ранее 31.07.2017 09:51 Мск Тюменский бюджет потратит сотни тысяч на охрану недостроенной нижневартовской больницы
Ранее 28.07.2017 07:57 Мск Строительство первой очереди больницы в Нижневартовске консервируется на полгода
Ранее 14.06.2017 14:44 Мск На стройке нижневартовской многопрофильной больницы увеличат число специалистов
Ранее 05.05.2017 10:40 Мск Строительство первой очереди нижневартовской больницы-долгостроя приостановлено
Ранее 25.01.2017 14:47 Мск Срок сдачи нижневартовского долгостоя перенесен
Ранее 15.02.2016 08:47 Мск За строительством медучреждений в Нижневартовске и Сургуте могут установить видеонаблюдение
Ранее 20.01.2016 09:51 Мск Конкурс по отбору нового подрядчика для нижневартовской больницы состоится в феврале. "Люди поставили подписи под недостоверными данными"
Ранее 19.01.2016 09:10 Мск Нижневартовский долгострой опять заносит снегом. Окружная больница ждет нового подрядчика

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети