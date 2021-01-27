27 Января 2021
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Общество За рубежом
Дмитрий Рыболовлев (2014) | Фото:theguardian.com

Прокуратура Женевы отказала Рыболовлеву по делу о картинах на $1 млрд

Первый прокурор Женевской государственной прокуратуры Ив Бертосса закрыл уголовное дело российского бизнесмена, бывшего совладельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева против швейцарского арт-дилера Ива Бувье, сообщило издание Le Temps.

Бувье помогал российскому миллиардеру с приобретением около 40 работ Да Винчи, Ротко, Модильяни, Климта и Пикассо. Позднее Рыболовлев обвинил швейцарца в мошенничестве, в том числе в скрытых наценках на произведения искусства на протяжении более чем десяти лет сотрудничества.

Представители Рыболовлева считают, что арт-дилер продал картины по завышенной цене, из-за чего бизнесмен потерял около 1 млрд долларов.

В 2019 году судья в Монако отклонил жалобу Рыболовлева на арт-дилера, сославшись на предвзятость предварительного расследования. Апелляция на это решение была отклонена летом 2020 года, напоминает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Рыболовлев пытался привлечь к разбирательству аукционный дом Sotheby's, обвиняя его в содействии мошенничеству.

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Прокуратура Женевы отказала Рыболовлеву по делу о картинах на $1 млрд

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Теги: Дмитрий Рыболовлев, Ив Бувье



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