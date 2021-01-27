На Южном Урале вынесли приговор по делу об избиении сотрудников базы отдыха

В Верхнем Уфалее вынесли приговор южноуральцу и супругам из Свердловской области, избившим персонал базы отдыха, сообщили Накануне.RU в пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел летом 2018 г. на базе отдыха "Пристань". У отдыхавших возник конфликт с администратором базы и ее супругом-сторожем из-за возврата денег за арендованный шатер. Осужденные избили пожилых лиц, являющихся инвалидами. Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, а его супруге - вред здоровью средней тяжести.

Суд признал мужчин виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а женщину - в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

При назначении наказания суд учел, что южноуралец признал вину, активно способствовал раскрытию преступления, возместил имущественный ущерб и моральный вред в размере 400 тыс. руб. Мужчина осужден к 3 годам лишения свободы условно.

Супружеской паре назначено наказание в виде реального лишения свободы: мужчине 7 лет в колонии строгого режима, женщине - 3 года в колонии-поселении.

Также суд удовлетворил иск потерпевших о возмещении морального и материального вреда на общую сумму свыше 300 тыс. рублей и иск прокурора о возмещении затрат лечебному учреждению на лечение потерпевших.