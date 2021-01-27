27 Января 2021
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деньги монеты (2010) | Фото:pravda-nn.ru

На восстановление исторического здания, пострадавшего от пожара в Тюмени, выделят 49 миллионов рублей

На восстановление исторического здания конца 19 века планируется выделить 49 млн руб., сообщает РБК Тюмень.

Речь идет о доме известного реставратора Вадима Шитова на ул. Дзержинского, который серьезно пострадал от огня в апреле 2019 г.

Как сообщало Накануне.RU, в особняке находились мастерские почетного гражданина города Вадима Шитова и его сына. Семья лично занималась реставрацией дома Рубцовой, кроме того, они работали на других объектах деревянного зодчества. Пострадавшим на пожаре оказался сам Вадим Шитов, он был госпитализирован в ожоговое отделение ОКБ№1. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Деньги на восстановление дома будут выделены в течение двух лет. 25 млн руб. - в 2021 г., 24 млн руб. - в 2022 г. Сейчас разрабатывается проектная документация, закупка еще не началась, она находится на стадии планирования. На разработку проектной документации власти города готовы были выделить почти 6 млн руб.


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На восстановление исторического здания, пострадавшего от пожара в Тюмени, выделят 49 миллионов рублей

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Теги: Дом Рубцовой, мастерская, Вадим Шитов, памятник культуры, аукцион



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