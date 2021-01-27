COVID-19 в Свердловской области переболели уже 69 тысяч человек

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 368 новых случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (184 человека) и других муниципалитетов. По официальным данным, всего на сегодняшний день в области выявлено 69 тыс. 30 случаев новой коронавирусной инфекции.

За сутки на Среднем Урале было выписано 379 человек и скончались 17 заболевших ковидом. Общее число выписанных в регионе достигло 61 тыс. 564, не удалось спасти 1 тыс. 973 пациента.

Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области могут ввести так называемые ковид-паспорта. Сейчас данный вопрос прорабатывается на уровне Министерства здравоохранения России.