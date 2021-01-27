В Калужской области ФСБ задержала пропагандистов "всемирного халифата"

В Калужской области ФСБ пресекла деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России в 2003 году). Возбуждено уголовное дело.

По данным спецслужбы, члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания "всемирного халифата".

Также они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку местных мусульман, передает ТАСС.

В ноябре прошлого года в Казани сотрудники ФСБ задержали членов данной террористической ячейки. Пять человек распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды мусульман.

В марте ФСБ при взаимодействии с полицейскими и росгвардейцами пресекла деятельность запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Крыму.