"Фиорентина" объявила о переходе Кокорина из "Спартака"

Экс-нападающий сборной России по футболу Александр Кокорин стал игроком "Фиорентины". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Уточняется, что Кокорин перешел в команду из Флоренции на постоянной основе.

Презентация футболиста в качестве игрока "Фиорентины" состоится сегодня вечером. Тогда же состоится пресс-конференция с участием российского форварда.

Напомним, Кокорин перебрался в Италию из московского "Спартака". Сообщалось, что "Фиорентина" заплатит около 3,5 млн евро за трансфер, сделка также предусматривает процент с дальнейшей продажи. Сам футболист, вероятно, пойдет на снижение зарплаты и будет получать в новом клубе около 2 млн евро в год (вместо 3).

В нынешнем сезоне у Кокорина всего два забитых мяча (оба с пенальти) в восьми играх за московский клуб в Российской Премьер-лиге.