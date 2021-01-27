27 Января 2021
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Александр Кокорин, ФК Фиорентина (2021) | Фото: acffiorentina.com

"Фиорентина" объявила о переходе Кокорина из "Спартака"

Экс-нападающий сборной России по футболу Александр Кокорин стал игроком "Фиорентины". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Уточняется, что Кокорин перешел в команду из Флоренции на постоянной основе.

Презентация футболиста в качестве игрока "Фиорентины" состоится сегодня вечером. Тогда же состоится пресс-конференция с участием российского форварда.

Александр Кокорин, ФК Фиорентина(2021)|Фото: acffiorentina.com

Напомним, Кокорин перебрался в Италию из московского "Спартака". Сообщалось, что "Фиорентина" заплатит около 3,5 млн евро за трансфер, сделка также предусматривает процент с дальнейшей продажи. Сам футболист, вероятно, пойдет на снижение зарплаты и будет получать в новом клубе около 2 млн евро в год (вместо 3).

В нынешнем сезоне у Кокорина всего два забитых мяча (оба с пенальти) в восьми играх за московский клуб в Российской Премьер-лиге.

Александр Кокорин, ФК Фиорентина(2021)|Фото: acffiorentina.com

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"Фиорентина" объявила о переходе Кокорина из "Спартака"

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Теги: Фиорентина, Кокорин, Спартак, переход



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