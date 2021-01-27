Обманутые дольщики Нефтеюганска обратились к прокурору из-за отказа банка рефинансировать ипотеку

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин провёл приём обманутых дольщиков многоквартирных домов №6 микрорайона 21-22 Сургута и №53 микрорайона 16 А в Нефтеюганске. Жители заявили о своих проблемах с рефинансированием кредитов на квартиры, сообщили Накануне.RU в окружном надзорном ведомстве.

Жалоба на то, что банки отказывают в рефинансировании ипотечных кредитов, поступила из Нефтеюганска. Кроме того, на встрече обсудили сроки завершения строительства домов, качество выполнения строительных работ, исполнение договорных обязательств в полном объеме. По всем поступившим обращениям начались проверки.

Напомним, ранее стало известно, что компания "СибНефтеПромСтрой" с 2013 г. возводила в 17-ом микрорайоне Нефтеюганска дом №3, для строительства которого она использовала деньги дольщиков. Здание должны были сдать в декабре 2015 г., однако строительство продляли, из-за чего дом признан "проблемным". Также пострадало 248 дольщиков в Сургуте из-за бездействия застройщика, компании "Дорожно-эксплуатационное предприятие", которая строила на их деньги дом №4 в микрорайоне 31 "Б". Неоднократно застройщикам вносили меры реагирования. После вмешательства прокуратуры в декабре 2020 г. выдано разрешение на ввод в эксплуатацию указанных домов. Квартиры получат 296 дольщиков.