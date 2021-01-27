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Политика В России За рубежом Москва
Алексей Пушков (2016) | Фото:newsrussia.today/

Российские сенаторы пригрозили американским интернет-компаниям ограничительными мерами

В Совете Федерации собираются плотно заняться иностранными интернет-компаниями. Сегодня сенаторы приняли обращение к международным организациям с призывом разработать конвенцию по контролю за техгигантами.

Председатель временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что американские интернет-компании, с одной стороны, неподконтрольны властям США, но, с другой стороны, "плотно связаны с американскими госструктурами".

"Предвзятый однобокий взгляд. Решение о блокировке носят произвольный характер и не имеют под собой правовой основы. Речь идет о монопольном контроле со стороны компаний, которые плотно связаны с американскими госструктурами. Узурпация контроля над интернетом – уже реальность, она может быть направлена на другие страны с целью влияния на исход выборов. Сенаторы РФ считают недопустимой позицию американских интернет-компаний. Нужна разработка национального законодательства для ограничения влияния таких компаний. Нужна международная конвенция, которая будет регулировать деятельность интернет-компаний", - заявил Пушков.

Его поддержала спикер палаты Валентина Матвиенко: "Актуальное и правильное заявление. Но надо заниматься и анализом в собственной стране. Почему позволительно такого рода компаниям хозяйничать в нашей стране? Надо действовать, кроме заявлений нужны действия по пресечению нарушений законодательства. Надо продумать, как мы будем мониторить ситуацию".

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Российские сенаторы пригрозили американским интернет-компаниям ограничительными мерами

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Теги: совет федерации, интернет-компании, цензура, алексей пушков



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