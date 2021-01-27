Экс-мэр Якутска выписалась из онкологического диспансера и уже собралась "помогать своей команде"

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила о выписке из онкологического стационара.

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"Год Здоровья, объявленный в Якутии, мой организм воспринял слишком буквально", - шутит Авксентьева в своем Instagram.

Она поблагодарила своих врачей и рассказала, в каких сложных условиях сейчас работает диспансер.

"О многом я думала в эти дни. Меня посещали и тяжелые мысли, но были и моменты абсолютного счастья (например, когда я просто сумела полежать на боку). Исключительно полезное было времяпровождение. Выйдя домой я первым делом без сожаления избавилась от 80% своего гардероба. Так захотелось. Пока я на больничном, продолжаю домашнюю инвентаризацию. Со следующей недели начну потихоньку делать "вылазки" в мэрию, буду помогать своей команде. Проведем обещанный прямой эфир. Моя команда - молодцы, со всем справляются и без меня. Но я всё равно очень волнуюсь за них, наверное, как "мама", - написала бывшая чиновница в блоге.

Она рассказала и о поддержке со стороны супруга: "И вообще, муж мне сказал: "Делай что хочешь, просто БУДЬ". Очень вдохновляющие слова, спасибо".