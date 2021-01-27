Экс-мэр Якутска выписалась из онкологического диспансера и уже собралась "помогать своей команде"

27 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Дальневосточный ФО В России
Сардана Авксентьева (2021) | Фото: instagram.com/sardanaavksentieva

Экс-мэр Якутска выписалась из онкологического диспансера и уже собралась "помогать своей команде"

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила о выписке из онкологического стационара.
Читайте также:

"Год Здоровья, объявленный в Якутии, мой организм воспринял слишком буквально", - шутит Авксентьева в своем Instagram.

Она поблагодарила своих врачей и рассказала, в каких сложных условиях сейчас работает диспансер.

"О многом я думала в эти дни. Меня посещали и тяжелые мысли, но были и моменты абсолютного счастья (например, когда я просто сумела полежать на боку). Исключительно полезное было времяпровождение. Выйдя домой я первым делом без сожаления избавилась от 80% своего гардероба. Так захотелось. Пока я на больничном, продолжаю домашнюю инвентаризацию. Со следующей недели начну потихоньку делать "вылазки" в мэрию, буду помогать своей команде. Проведем обещанный прямой эфир. Моя команда - молодцы, со всем справляются и без меня. Но я всё равно очень волнуюсь за них, наверное, как "мама", - написала бывшая чиновница в блоге.

Она рассказала и о поддержке со стороны супруга: "И вообще, муж мне сказал: "Делай что хочешь, просто БУДЬ". Очень вдохновляющие слова, спасибо".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Экс-мэр Якутска выписалась из онкологического диспансера и уже собралась "помогать своей команде"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сардана авксентьева, якутск, отставка, онкология



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.01.2021 11:07 Мск Депутат Тумусов про отставку мэра Якутска: "Еще не вечер!"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети