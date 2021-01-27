27 Января 2021
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Общество Свердловская область
Всеволод Могучев (2020) | Фото: youtube.com

Свердловский суд отказал соратнику бывшего схиигумена в апелляционной жалобе

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении жалобы защиты сторонника бывшего схиигумена Сергия (Романова) Всеволода Могучева на освобождение. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 12 января 2021 г. было решено оставить без изменений.

Напомним, Могучев был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Суд первой инстанции назначил нарушителю наказание в виде 15 суток административного ареста.

В минувшие выходные все видео с выступлениями бывшего схиигумена были удалены с канала его помощника Всеволода Могучева на YouTube. Сам Могучев в понедельник получил еще 15 суток ареста.

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Свердловский суд отказал соратнику бывшего схиигумена в апелляционной жалобе

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Теги: Могучев, суд, , Сергий



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