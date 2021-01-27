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Политика В России
МИД РФ, Министерство иностранных дел (2014) | Фото:Накануне.RU

Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы, - МИД РФ

Россия и США приняли решение продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было "довесков", - приводит слова дипломата Regnum.

26 января президент США Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину поговорить о продлении договора СНВ-3 и проблемах в отношениях двух стран. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. В итоге президенты договорились продлить ДСНВ-3.

Госдума и Совет Федерации сегодня, как ожидается, ратифицируют продление договора.

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Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы, - МИД РФ

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Теги: дснв, россия, сша, сергей рябков



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