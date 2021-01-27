В Челябинске врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких

В Челябинске врачи спасли беременную женщину с полным поражением легких, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Бригада центра медицины катастроф доставила на вертолете женщину на 27 неделе беременности в родильный дом ОКБ-2. Она была в крайне тяжелом состоянии.

За жизнь женщины и ребенка врачи боролись в течение месяца и им это удалось - на свет появился мальчик Женя.

Заместитель главврача по акушерству и гинекологии ОКБ-2 Екатерина Воропаева рассказала, что это был особый случай. Ситуация критическая, прогнозы были не самые хорошие. Однако врачам удалось выходить женщину и ее ребенка. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Ребенка в отделении называют "Наше Чудо".

В настоящий момент мальчик находится в стабильном состоянии в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Рядом с ним его мама.