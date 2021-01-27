Российский парламент сегодня продлит действие договора СНВ с США

Госдума и Совет Федерации сегодня, как ожидается, ратифицируют продление договора СНВ-3 между Россией и США. Об этом накануне в телефонном разговоре договорились главы двух стран Владимир Путин и Джо Байден.

Решение о продлении договора, срок действия которого истекает 5 февраля, готовилось последние несколько дней. Ранее Россия несколько раз делала предложение США о перезаключении договора, но администрация Дональда Трампа тянула с этим и так и не пошла на дипломатический шаг. В свою очередь Байден, еще будучи кандидатом в президенты, обещал подписать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Согласно данным официального портала правовой информации, проект договора в парламенте сегодня представит замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Также известно, что профильные комитеты Совета Федерации – по международным делам и по обороне и безопасности – уже одобрили принятие документа.