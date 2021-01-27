Экс-сенатор Сабадаш отправлен в СИЗО по новому делу о мошенничестве

Бывший член Совета Федерации и бизнесмен Александр Сабадаш вновь арестован по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере при получении кредита банка "Таврический".

Экс-сенатор заключен под стражу по 19 марта, передает Regnum.

Сабадаш был освобожден из-под стражи 25 января после отбытия срока заключения. Срок экс-бизнесмен получил в 2017 году по делу о мошенничестве в банке "Таврический", ущерб оценили почти в 190 млн рублей.

В тот же день он был задержан по новому уголовному делу, возбужденному 20 января, однако меру пресечения сразу избрать не смогли, поскольку Сабадашу потребовалась медицинская помощь.

По данным следствия, Сабадаш совместно с неустановленными лицами в 2013 году похитил у АО "Таврический банк" 100 млн рублей, оформив кредит ООО "Норфолк", не планируя возвращать средства.

Сабадаш получил известность в 1990-х, организовав в России продажу известной шведской водки Absolut, за что получил прозвище "водочного короля". Сенатором он стал в августе 2003 года, а в июне 2006 года был впервые в истории Совета Федерации уволен за предпринимательскую деятельность, несовместимую со статусом парламентария. Ряд СМИ связывают фигуру Сабадаша с участием в рейдерских захватах.

Напомним, что в 2006 году Александр Сабадаш был замешан в скандале. Тогда он был отозван из Совета Федерации и заподозрен в получении взятки. Кроме того, управление Федеральной налоговой службы по Петербургу информировало СФ, что у Сабадаша был американский вид на жительство.