27 Января 2021
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вакансия, замглавы (2021) | Фото: jooble.org

Будущему мэру Сургута ищут зама на сайте вакансий

В экономической столице Югры - Сургуте идут поиски заместителя мэра, в зону ответственности которого войдет сфера бюджета, экономики и финансов. Заявка размещена на сайте вакансий, передает корреспондент Накануне.RU.

Будущий заместитель получит зарплату от 122,5 тыс. руб. до 188,9 тыс. руб. Также работодатель обещает соискателю пятидневную рабочую неделю, доставку на работу, дополнительный отпуск, столовую, льготную пенсию и бесплатный проезд на отдых.

В числе требований к кандидату - стрессоустойчивость, высшее образование по специальностям "финансы и кредит", "экономика", "налоги и налогообложение", "банковское дело" или "бухгалтерский учет, анализ и аудит", а стаж муниципальной службы или по специальности не должен быть менее четырех лет.

вакансия, замглавы(2021)|Фото: jooble.org

вакансия, замглавы(2021)|Фото: jooble.org

Отметим, что номер, указанный на сайте принадлежит управлению кадров и муниципальной службы администрации Сургута. Контактным лицом в объявлении указана заместитель начальника управления кадрового обеспечения администрации города Яна Косинская.

В самой мэрии ситуацию с размещенной вакансией не комментируют.

Добавим также, что у города пока нет мэра - в прошлый раз конкурс был сорван, потому что участники неправильно заполнили документы.

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Будущему мэру Сургута ищут зама на сайте вакансий

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Теги: вакансия, замглавы, зарплата, работодатель



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