"Нужно не по митингам бегать с флагом, а заниматься малыми делами". Вегнер хочет пойти на выборы от "ЕР"

Оппозиционный депутат Вячеслав Вегнер решил принять участие в праймериз партии "Единая Россия" для выдвижения кандидатов на выборы в свердловское заксобрание. Политик подтвердил свои амбиции в беседе с корреспондентом Накануне.RU. Ранее данная информация фигурировала лишь на уровне слухов в политической среде региона.

По словам бывшего члена КПРФ и по-прежнему члена фракции компартии, участие в предварительном голосовании ЕР является абсолютно правильным шагом с политической точки зрения, так как нужно решать конкретные вопросы жителей сел и малых городов, а не заниматься популизмом и бегать по акциям протеста.

Депутат признался, что сам вышел на свердловское руководство партии с предложением о своем участии.

"Есть политика громких обещаний и политика малых дел. Я не замахиваюсь на громкие обещания. Например, в Заречном мы занимались строительством малых спортивных объектов. В Белоярском я разбираюсь с кладбищенским бизнесом, где некие люди незаконно ведут захоронения и берут незаконные поборы с жителей поселка. Все это можно делать, опираясь на главенствующую партию, а это "Единая Россия". Нужно не по митингам бегать с флагом, а заниматься малыми делами. Людей волнует то, что происходит в их городах и поселках. У нас в области есть, например, острая проблема по приюту бездомных животных. Нам необходимо строительство приютов. С помощью "Единой России" и ресурса партии проблемы можно решать".

При этом Вегнера не смущает падение доверия электората к партии "Единая Россия". Так в декабре 2020 года, по данным "Левада – центра" рейтинг «Единой России» опустился до минимума с 2016 года. Если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, то за партию отдали бы свои голоса лишь 29 процент опрошенных россиян. В августе 2016 года процент таких избирателей составлял 31 процент.

"У ЕР будет руководящая роль в ближайшие пять лет, несмотря на падение рейтингов. Так что падение доверия роли не играет", - заключил Вегнер в беседе с корреспондентом.

Выборы в Законодательное собрание Свердловской области состоятся в сентябре 2021 года.