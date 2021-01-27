Свердловская область может принять до 500 тысяч доз вакцины от ковида

Свердловская область может одномоментно принять до 500 тысяч доз вакцины против коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила и.о. заместителя министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

"У нас создана холодовая цепь, соблюдаются все температурные режимы, все медицинские организации готовы. У нас готов транспорт, обучен медицинский персонал, в еженедельном режиме контролируется работа прививочных кабинетов", - рассказала Ютяева.

Представитель минздрава уточнила, что всего в регион на данный момент поступило более 40 тысяч доз вакцины. На сегодняшний день от ковида привито уже более 14 тысяч свердловчан.

"Тяжелых осложнений (от прививки, - прим.) у нас не зарегистрировано. Вакцина переносится людьми по-разному", - добавила Екатерина Ютяева.

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области могут ввести так называемые ковид-паспорта.