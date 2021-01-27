В Тюмени дан старт чемпионату УрФО по лыжным гонкам

Сегодня в Тюмени пройдут первые соревнования чемпионата УрФО по лыжным гонкам. Всего в нем примут участие 179 спортсменов из шести регионов Уральского Федерального округа.

Соревнования пройдут на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" и продлятся до 31 января текущего года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, план расписания соревнований уже составлен.

27 января:

11.00 – Женщины 10 км. раздельный старт, классический стиль

12.00 – Мужчины 15 км. раздельный старт, классический стиль

12.10 – Награждение победителей: Женщины.

13.30 – Награждение победителей: Мужчины.



28 января:

11.00 – Спринт, классический стиль, квалификация: мужчины, женщины.

12.30 – Спринт, классический стиль, четвертьфиналы, полуфиналы, финалы: мужчины, женщины.

14.45 – Награждение победителей.



30 января:

11.00 – Эстафета. Женщины 4 х 3 км

12.00 – Эстафета. Мужчины 4 х 5 км

13.10 – Награждение победителей: мужчины, женщины.



31 января:

11.00 – Женщины 10 км. раздельный старт, свободный стиль

12.00 – Мужчины 15 км. раздельный старт, свободный стиль

12.10 – Награждение победителей. Женщины.

13.30 – Награждение победителей. Мужчины