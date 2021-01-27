Администрация Берёзовского района вернула "дочке" "ЮТэйр" долг в 7 миллионов после вызова в суд

Арбитражный суд Югры прекратил производство по иску "ЮТэйр – вертолётные услуги" ("дочка" "ЮТэйр"), поданному к администрации Берёзовского района. Речь в нём шла о взыскании многомиллионного долга по одному из договоров, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным картотеки дел инстанции, заседание состоялось 25 января без участия сторон. Речь в иске шла о долге в 7,2 млн руб. по договору № 119/19-д-10/19др от 30 декабря 2019 г.

"Из заявления истца об отказе от иска следует, что основанием для него послужило добровольное исполнение ответчиком своих обязательств после принятия иска судом", - уточнили в Арбитраже.

На заседании суд принял отказ перевозчика от требований и прекратил производство по иску.