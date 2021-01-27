27 Января 2021
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Политика В России Москва
дворец в Геленджике (2021) | Фото: youtube.com/c/АлексейНавальный

В ФСБ объяснили появление бесполетной зоны над частным дворцом под Геленджиком

В Федеральной службе безопасности России объяснили, почему над участком берега Черного моря в районе мыса Идокопас (Геленджик) установлена бесполетная зона.
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По данным ФСБ, запрет на полеты в этой зоне был установлен приказом Минтранса от 24 июля 2020 года "в интересах пограничной безопасности". В ведомстве ответили, что такое решение стало ответом на "возросшую разведывательную деятельность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО". А рядом находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ на запрос РБК.

В ФСБ рассказали, чем занимается новая застава: "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля". "Других задач на отделение не возложено", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в новом расследовании Алексея Навального говорится, что на мысе Идокопас находится "дворец Путина" – частная территория, которая, якобы, через номинальных владельцев фактически принадлежит президенту России. Сам Владимир Путин опроверг эту версию. Он заявил, что ни он, ни его родственники никогда юридически не владели этой недвижимостью (что, впрочем, не противоречит версии Навального).

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В ФСБ объяснили появление бесполетной зоны над частным дворцом под Геленджиком

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Теги: бесполетная зона, фсб, мыс идокопас, геленджик, дворец



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