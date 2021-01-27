Известного TikTok-блогера задержали по делу о нападении на машину ФСБ на акции в Москве

Полиция задержала блогера-миллионника из соцсети TikTok, подозреваемого в нападении на автомобиль ФСБ во время акции протеста 23 января. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, это 18-летний Константин Лакеев, также известный как Костя Киевский.

По предварительным данным, вместе с блогером подозреваемыми в нападении на автомобиль стали еще 12 человек, пишет Telegram-канал Mash. Юноша и его друзья находятся в отделе полиции.

Автомобиль с номерами АМР пострадал вечером 23 января напротив здания цирка Никулина на Цветном бульваре. Протестующие блокировали автомобиль, повредили его и распылили в лицо водителя слезоточивый газ.

Водитель служебного автомобиля лишился глаза. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Regnum.

Телеграм-каналы при этом пишут, что, как выяснилось, никакого вреда его здоровью причинено не было.