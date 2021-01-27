В Свердловской области могут ввести ковид-паспорта

В Свердловской области могут ввести так называемые ковид-паспорта. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила и.о. заместителя министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

По ее словам, сейчас данный вопрос прорабатывается на уровне Министерства здравоохранения России.

"Как только появятся нормативные документы, конечно же, они будут тут же реализованы на территории Свердловской области", - сообщила Ютяева, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Согласно проведенному опросу, большинство россиян (59%) выступают против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Введение таких документов считают необходимым лишь 12% опрошенных, а еще 29% затруднились с ответом.

Между тем, в соседней Челябинской области уже заявили, что не будут вводить ковид-паспорта на территории региона.