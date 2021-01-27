Прикамье в числе лучших регионов страны по организации вакцинации против коронавируса

Пермский край вошел в список регионов, где власти хорошо организовали систему вакцинации от COVID-19. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Также министр отметил Красноярский край, Белгородскую, Волгоградскую, Кировскую Курганскую, Оренбургскую области и Калининград.

По данным на 26 января в Пермском крае первым компонентом "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак) были вакцинированы более 7200 человек. Всего жителям разных территорий Прикамья было введено свыше 85% из 8542 доз вакцины, поступившей в регион.

В ближайшее время в регион поступит новая партия вакцины.