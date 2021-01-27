Алексей Миллер и Дмитрий Пумпянский подвели итоги совместной работы Газпрома и ТМК

В ходе рабочей встречи председатель совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер обсудили итоги совместной работы компаний в рамках ранее заключенного "Договора будущей вещи".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "ТМК", особое внимание было уделено освоению премиальных соединений последнего поколения TMK UP CENTUM. Инициатором идеи стал Алексей Миллер, который и предложил ее в 2015 г., посетив входящий в ТМК Волжский трубный завод (ВТЗ). В настоящее время данную трубную продукцию активно применяют на Ковыктинском и Чаяндинском месторождениях, которые разрабатываются Газпромом.

Помимо этого, в рамках вышеупомянутого договора, последние пять лет ТМК успела выполнить комплексные НИОКР и провела работу по модернизации основных производственных фондов, что позволило запустить серийное производство свыше 10 новых видов трубной продукции для дочерних обществ ПАО "Газпром". Среди них продукты, получившие высокую оценку отраслевых специалистов: ранее импортные обсадные и насосно-компрессорные трубы из коррозионностойких хромоникелевых сплавов, стойкой к углекислотной коррозии стали типа 13Cr и многие другие. При этом в России впервые полностью локализовано производство самих труб и трубной заготовки.

Благодаря совместно проделанной работе, Газпром обеспечил себе 100%-е импортозамещение премиальной трубной продукции, что зарекомендовало ТМК как надежного долгосрочного партнера. В связи с этим компании рассматривают и дальнейшее сотрудничество, которое позволило бы российским предприятиям развивать собственное производство продукции высокого качества, соответствующего запросам ПАО "Газпром".

В дальнейших планах – освоение продукции, до этого не имеющей аналогов, которая использовалась бы на новых месторождениях ПАО "Газпром". Так, производство коннекторных труб с быстросборными соединениями позволит задействовать и морские месторождения, протяженность скважин которых может быть увеличена до 15 км.