"От души поздравляю вас": Собянин разрешил москвичам вернуться в офисы и бары

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении ряда ограничительных мер, поскольку ситуация в городе с коронавирусом, по его мнению, улучшается. В течение недели суточный прирост новых случаев COVID-19 не превышал 2-3 тыс., снизилось количество госпитализированных. В стационарах свободно более половины коек – впервые с середины июня 2020 года.

"Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", - пишет Собянин в своем блоге.

Теперь требование о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников будет носить рекомендательный характер, решение о месте работы людей будут принимать руководители организаций.

Отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

"Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее, от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и еще одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве", - написал в заключении мэр.