27 Января 2021
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Происшествия Челябинская область
ДТП в Агаповском районе (2021) | Фото: vk.com/ugibdd_174

На Южном Урале в ДТП на трассе погибли два человека

В Челябинской области Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Агаповском районе.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД области, авария произошла вечером 26 января на 5 км автодороги обход Магнитогорска на территории Агаповского района.

20-летний мужчина за рулем ВАЗ-21102, по предварительным данным, при совершении обгона, который на данном участке трассы запрещен, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ниссан Тиана.

ДТП в Агаповском районе(2021)|Фото: vk.com/ugibdd_174

В результате ДТП погибли пассажиры ВАЗ - 31 летняя женщина и 36 летний мужчина. Их четырехлетний ребенок получил травмы и был госпитализирован. Также получили травмы водитель отечественного автомобиля и 53 летняя пассажирка иномарки. Им назначено амбулаторное лечение.

Водитель иномарки не пострадал.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка. Известно, что у водителя иномарки закончилось действие водительского удостоверения, и он не имел право управлять автомобилем. Водитель автомобиля ВАЗ имеет стаж вождения менее одного года.

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На Южном Урале в ДТП на трассе погибли два человека

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Теги: ДТП, авария, трасса, ребенок,



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