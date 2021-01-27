У депутата Госдумы конфисковали бизнес на 38 миллиардов рублей

У депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Сопчука изъяли "золотые" активы на 38 миллиардов рублей, пишет "Коммерсантъ".

Генпрокуратура установила, что парламентарий незаконно занимался предпринимательской деятельностью, скрыл свои истинные доходы, оказывал противодействие следствию, скрывал сведения от администрации президента.

По данным ведомства, Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год владел ООО "Терней Золото", имеющее лицензии на разработку золотоносных месторождений "Салют" и "Приморское".

Получив почти 100% акций компании, он передал их своей сестре, прокуратура считает, что депутат сделал это фиктивно.

Ранее Сопчук был спикером заксобрания Приморского края, первым вице-губернатором региона. В 2016 году он прошел в Госдуму, вошел во фракцию "Единой России".