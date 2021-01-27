СМИ: Владельцев мусорных полигонов обяжут вкладываться в их рекультивацию

Российский экологический оператор (РЭО) по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко разработает механизм, который обеспечит рекультивацию мусорных полигонов за счет владельцев этих объектов. Таковы результаты одного из совещаний у Абрамченко (курирует в правительстве "мусорную реформу"). По данным РБК, предложения от РЭО ждут уже к 3 февраля.

Конечно, правительству потребуется введение новых правовых норм, чтобы возложить ответственность на владельцев полигонов. Но власти собираются предусмотреть и механизм стимулирования и поддержки для добросовестных исполнителей обязательств.

Официальный представитель Абрамченко отметила, что бизнес часто имеет интерес к подобным площадкам только до тех пор, пока они приносят прибыль. "Пока государство ликвидирует вред, который существенно влияет на качество жизни населения, появляются новые площадки, которые впоследствии бросаются и опять рекультивируются за счет государства. Почему эту работу должны оплачивать граждане?" – спрашивает пресс-секретарь вице-премьера Марта Галичева.