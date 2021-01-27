В Челябинске осудили сотрудника генподрядчика реконструкции аэропорта

Сотрудника участка обособленного подразделения "Челябинск" АО "Центродорстрой" осужден к 2 годам условно за покушение на посредничество во взяточничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Мужчина был задержан в мае 2020 г. с поличным при покушении на передачу взятки в размере 60 тыс. руб. в качестве посредника должностному лицу Ростехнадзора за незаконную выдачу разрешений на пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию некачественно смонтированных объектов энергообеспечения нового аэропортового комплекса Челябинска.

Обвиняемый дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Напомним, "Центродорстрой" определено правительством РФ единственным исполнителем работ по реконструкции челябинского аэропорта.