Куйвашев и Бурков готовы вместе бороться с коронавирусом

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и губернатор Омской области Александр Бурков провели рабочую встречу.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, обсуждались возможности, связанные с расширением сотрудничества между регионами. В частности, речь шла о взаимодействии в сфере здравоохранения, актуальность которого стала очевидной в период пандемии коронавируса.

Как отметил Куйвашев, у Среднего Урала и Омской области сложились кооперационные связи в самых разных отраслях: выстроено взаимодействие между предприятиями машиностроения, металлургии и транспорта, налажен стабильный товарооборот, укрепляются гуманитарные связи.

Свердловский губернатор заявил, что одним из возможных направлений в рамках расширения сотрудничества может стать взаимодействие в сфере сохранения здоровья людей и совместное противодействие распространению инфекционных заболеваний.

"За время пандемии в Свердловской области наработан большой опыт борьбы с инфекцией, уральские предприятия выпускают широкий спектр медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и антисептиков. Готовы поделиться имеющимися технологиями и, при наличии потребности, наладить поставки оборудования в Омскую область", - пообещал Евгений Куйвашев.

Александр Бурков поддержал эту инициативу, отметив, что омские врачи уже проходили дистанционные стажировки в медучреждениях Свердловской области. Он также обозначил и другие направления межрегионального партнерства.

"Мы богаты сельхозпродукцией, занимаемся ее глубокой переработкой. Многие наши товарные марки представлены на уральской земле, и мы готовы увеличивать объемы поставок. В то же время нам нужна продукция металлургии и инертного материала. У нас нет своего щебня, мы его везем из Свердловской области и из Челябинской", - сказал глава Омской области, добавив, что у его региона есть потребность в цинке производства Уральской горно-металлургической компании.