В свердловское УМВД сообщили о массовом минировании детских садов и школ

Сегодня утром на территории Камышлова прошла эвакуация воспитанников и сотрудников сразу двух детских садов, учеников двух школ и лицея. Причиной стала поступившая в отделение УМВД информация о минировании учебных и воспитательных учреждений.

Как сообщили Накануне.RU в руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, несколько подобных случаев сегодня было зафиксировано и образовательных учреждениях Екатеринбурга.

"Как и положено, в таких ситуациях, все объекты подверглись тщательной проверкам. К счастью ничего подозрительного силовики не обнаружили ни в самих учреждениях, ни на близлежащих территориях. Горе-шутники так поступают не от большого ума, а точнее от полного его отсутствия. Подобные глупости законодательством оцениваются как ложные сообщения о криминальном акте, за что предусмотрено лишение свободы на весьма длительный срок", - сообщил Горелых.

На данный момент сотрудники криминального УМВД и ФСБ разыскивают злоумышленников, а все учебные учреждения работают в штатном режиме.