Шереметьево: Пономаренко в 2016 году вышел из проекта дворца под Геленджиком

Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в 2016 году вышел из проекта, который назван "дворцом Путина" в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иностранным агентом), сообщает Forbes.

В пресс-службе аэропорта изданию заявили, что Пономаренко продал компании "Лазурная ягода", "Индокопас" и "Южная цитадель".

В марте 2011 года бизнесмен сообщил о покупке комплекса зданий в районе мыса Идокопас за $350 млн. По его словам, предыдущим его владельцем был Николай Шамалов, совладелец банка "Россия", и двое его партнеров.

"Компания, бенефициаром которой я являюсь, приобрела по 100% долей ООО "Лазурная ягода", владеющего местными виноградниками, и ООО "Идокопас", собственника строящегося там пансионата", - говорил Пономаренко "Коммерсанту".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что владельцем дворца в Геленджике является один или несколько предпринимателей.

Однако в Кремле не имеют права разглашать имена этих владельцев, "это просто было бы некорректно", добавил пресс-секретарь.

Сам президент заявлял, что ничего из собственности из "расследования" Навального не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам. Путин согласился, что некоторые из упомянутых в расследовании людей являются его друзьями, соратниками, приятелями или коллегами, но с некоторыми он вообще не знаком.