27 Января 2021
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Общество Тюменская область
Икона, Покров Пресвятой Богородицы, Спасская церковь (2021) | Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменскои&#774; области

В Тюмени в церкви Спаса, где ранее нашли останки Текутьева, обнаружили рукописную икону

В Спасской церкви Тюмени, где ранее нашли останки почётного гражданина города Андрея Текутьева, нашли рукописную икону, сообщили Накануне.RU в региональном комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

"При проведении работ на колокольне церкви обнаружена рукописная икона на бетоне "Покров Пресвятой Богородицы", которая бережно хранилась под половым покрытием", - уточнили в комитете.

Напомним, ранее стало известно, что останки, найденные в Спасской церкви Тюмени, принадлежат почётному гражданину города Андрею Текутьеву.

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В Тюмени в церкви Спаса, где ранее нашли останки Текутьева, обнаружили рукописную икону

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Теги: икона, церковь Спаса, культурное наследие



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