В Тюмени в церкви Спаса, где ранее нашли останки Текутьева, обнаружили рукописную икону

В Спасской церкви Тюмени, где ранее нашли останки почётного гражданина города Андрея Текутьева, нашли рукописную икону, сообщили Накануне.RU в региональном комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

"При проведении работ на колокольне церкви обнаружена рукописная икона на бетоне "Покров Пресвятой Богородицы", которая бережно хранилась под половым покрытием", - уточнили в комитете.

Напомним, ранее стало известно, что останки, найденные в Спасской церкви Тюмени, принадлежат почётному гражданину города Андрею Текутьеву.