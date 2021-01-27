27 Января 2021
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Политика В России
Коллаж, цифровизация, голосование на пне, интернет на берёзе (2020) | Фото: Накануне.RU

Памфилова: Электронное голосование по всей стране станет возможным к президентским выборам 2024 года

Весной 2021 года пройдет публичное тестирование федеральной системы электронного голосования, однако провокационные вопросы россиянам задавать не планируется, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Россияне не будут с помощью электронного голосования принимать решение о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея.

По ее словам, электронное голосование по всей стране станет возможным лишь к президентским выборам 2024 года, а на выборах в Госдуму в текущем году оно охватит 5-7 регионов.

О готовности провести голосование онлайн заявили в Ульяновской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. В Свердловской области и Санкт-Петербурге пока думают, а Крым и Севастополь уже отказались, пишет "Коммерсант". 

Как сообщалось, в 2021 году в России пройдут первые федеральные выборы после окончания "крымской эйфории", когда все рейтинги российской власти были высокими, и после пенсионной реформы 2018 года, благодаря которой эти рейтинги упали. "Единая Россия" заканчивала 2020 год с рейтингом 30%, но рассчитывает получить конституционное большинство и в новой Госдуме. Близкие к партии технологи дают установку, что партия получит 40–45% по спискам и 190 мандатов по округам.

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Памфилова: Электронное голосование по всей стране станет возможным к президентским выборам 2024 года

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Теги: выборы, электронное голосование, Госдума



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