Памфилова: Электронное голосование по всей стране станет возможным к президентским выборам 2024 года

Весной 2021 года пройдет публичное тестирование федеральной системы электронного голосования, однако провокационные вопросы россиянам задавать не планируется, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Россияне не будут с помощью электронного голосования принимать решение о выносе тела Владимира Ленина из Мавзолея.

По ее словам, электронное голосование по всей стране станет возможным лишь к президентским выборам 2024 года, а на выборах в Госдуму в текущем году оно охватит 5-7 регионов.

О готовности провести голосование онлайн заявили в Ульяновской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. В Свердловской области и Санкт-Петербурге пока думают, а Крым и Севастополь уже отказались, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, в 2021 году в России пройдут первые федеральные выборы после окончания "крымской эйфории", когда все рейтинги российской власти были высокими, и после пенсионной реформы 2018 года, благодаря которой эти рейтинги упали. "Единая Россия" заканчивала 2020 год с рейтингом 30%, но рассчитывает получить конституционное большинство и в новой Госдуме. Близкие к партии технологи дают установку, что партия получит 40–45% по спискам и 190 мандатов по округам.