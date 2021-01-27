Полицейские Свердловской области раскрыли более 30 тысяч преступлений за год

26 января начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков подвел итоги оперативно-служебной деятельности гарнизона по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений в 2020 году.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых, в прошлом году правоохранительные органы зарегистрировали более 1 млн 200 тыс. обращений граждан, раскрыли свыше 30 тыс. преступлений. В настоящее время область по количеству раскрытых преступлений занимает пятое место в России и второе - в Уральском федеральном округе.

В регионе удалось раскрыть ряд тяжких преступлений, получивших широкий общественный резонанс. Так, в апреле прошлого года полицией был задержан подозреваемый в совершении серии поджогов многоквартирных домов в Екатеринбурге. А в октябре была задержана преступная группа из семи человек, похитившая 14 дорогостоящих иномарок. В ноябре удалось оперативно раскрыть убийство 11-летней девочки в Асбесте.

Напомним, днем 12 ноября 11-летняя жительница Асбеста ушла из дома и пропала. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетней.

Через несколько дней тело девочки было найдено на улице с признаками криминальной смерти. Вскоре был установлен и задержан подозреваемый – им оказался неоднократно судимый рецидивист по кличке "Осип", отсидевший в колонии 19 лет.

Подробности убийства девочки.