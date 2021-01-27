Под Магнитогорском произошла смертельная автоавария: двое погибших

26 января в 19:15 на 5 км автодороги обход Магнитогорска на территории Агаповского района водитель ВАЗ-2110 при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Ниссан Теана".

Как сообщили Накануне.RU в Управление ГИБДД региона, в результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры отечественного автомобиля - мужчина 1984 года рождения и женщина 1989 года рождения, от полученных травм скончались.

Водитель "Лады" и пассажир 2017 года рождения, а также пассажирка "Ниссана" получили различные травмы.

Днем ранее в Челябинске микроавтобус сбил двухлетнюю девочку, которую мать перевозила на санках по нерегулируемому пешеходному переходу.