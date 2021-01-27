В России одобрили получение налоговых вычетов онлайн

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который упрощает получение имущественных и инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц.

Документом предполагается бесконтактное взаимодействие с налоговыми органами. Для этого будет использоваться интернет-сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Проверка права налогоплательщика на получение налогового вычета будет осуществляться в автоматическом режиме.

Это позволит упростить процедуру и сократить сроки получения налоговых вычетов, сообщает РИА "Новости".

Также Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс и другие законы, вводящий социальный налоговый вычет НДФЛ за занятия в физкультурно-оздоровительных центрах.