Володин: Действия правоохранителей на протестах 23 января - "филигранные"

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин оценил работу правоохранительных органов во время акций протеста в поддержку политика Алексея Навального.

Как отметил Володин, правоохранительные органы действовали "очень эффективно, филигранно, задерживали тех, кто понимал, что нарушают закон".

Заявления об отравлении оппозиционера он назвал провокацией с целью ввести новые санкции против Москвы, сообщает "Комсомольская правда".

Напомним, жительница города Луга Ленинградской области попала в больницу после того, как сотрудник полиции на ходу пнул ее во время акции протеста в Петербурге 23 января. В МВД России сообщили о проверке обстоятельств травмирования женщины.

54-летняя женщина госпитализирована во второй раз - после выписки из больницы ее состояние ухудшилось.