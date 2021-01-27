Псковский депутат оштрафован после акции 23 января

Глава псковского регионального отделения партии "Яблоко", лидер фракции в региональном собрании депутатов Лев Шлосберг оштрафован на 20 тыс. руб. за якобы организацию 23 января несогласованной акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, написал политик в своем канале в Telegram.

На самом деле Шлосберг, находясь у памятника жертвам революции в Пскове, предложил митингующим пройти в гайд-парк. Однако правоохранители оцепили место, не дав людям попасть на площадку. После требования пропустить местных жителей, Шлосберг был задержан. Депутат намерен обжаловать решение суда.

По итогу несанкционированных митингов, прошедших в разных городах России 23 января, возбуждено 20 уголовных дел.

Большинство "уголовок" квалифицированы по 318-ой статье УК - применение насилия в отношение представителя власти. В рамках расследуемых уголовных дел задержаны лица, причастные к совершению преступлений.