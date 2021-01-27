Белый дом: Байден считает "Северный поток - 2" "плохой сделкой для Европы"

Американский президент Джозеф Байден намерен проанализировать введенные прошлой администрацией ограничительные меры в отношении российского газопровода "Северный поток-2", заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

По ее словам, власти США намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерами. Как отметила Псаки, Байден считает "Cеверный поток-2" "плохой сделкой для Европы", сообщает ТАСС.

США ввели санкции в отношении судна-трубоукладчика "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2". В санкционный список также внесена базирующаяся в РФ компания "Рустанкер", принадлежащий ей танкер "Сьерра", а также танкер "Максим Горький".