27 Января 2021
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Логотип соцсети TikTok. (2020) | Фото: TikTok

В TikTok обнаружена опасная уязвимость

В функции "Найти друзей" в приложении для смартфона TikTok обнаружена уязвимость, которая может позволить мошенникам собирать личные данные пользователей, среди которых - номер телефона, ник, пользовательский ID и фотографии профиля.

По данным компании Check Point, также злоумышленники могут получить доступ к некоторым настройкам, среди которых - возможности скрыть профиль и управлять подписками.

Эксперты рекомендуют пользователям TikTok указывать как можно меньше данных о себе, пишет "Коммерсант".

В 2020 году в интернете появилась незащищенная база данных 235 млн пользователей Instagram, TikTok и YouTube. Ее обнаружил руководитель отдела киберзащиты компании Comparitech Боб Дьяченко. Как говорят эксперты, в открытом доступе как логины, имена пользователей, контактная информация и изображения, так и информация о подписчиках: средний возраст, пол, местоположение и количество лайков. Есть даже номера телефонов и адреса электронной почты.

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В TikTok обнаружена опасная уязвимость

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Теги: TikTok, соцсети



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