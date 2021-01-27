27 Января 2021
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Политика В России За рубежом
Алексей Навальный (2021) | Фото: Настоящее Время, скриншот видео

В G7 призвали Россию освободить Навального

Министры иностранных дел стран G7 (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ, Япония) осудили арест российского политика Алексея Навального.

Политик был арестован 18 февраля из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

"Мы, министры стран G7, призываем российские власти к незамедлительному и безоговорочному освобождению Навального",— следует из совместного заявления. Также министры выразили обеспокоенность задержаниями протестующих и журналистов во время акций 23 января.

Отмечается, что ранее дело "Ив Роше" было признано Европейским судом по правам человека необоснованным и политически мотивированным, пишет "Коммерсант".

Навальный получил условный срок по "делу "Ив Роше", но незадолго до возвращения оппозиционера в Россию из Германии ФСИН решила настоять на изменении условного срока на реальный. 23 января по всей стране прошли митинги в защиту оппозиционера.

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В G7 призвали Россию освободить Навального

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Теги: G7, Навальный



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