"Яндекс" просит власти бесплатно вакцинировать таксистов без российского гражданства

Компания "Яндекс.Такси" обратилась к московской администрации с просьбой распространить программу бесплатной вакцинации от коронавируса на сотрудников такси, у которых нет российского гражданства и полиса ОМС.

Как говорят в компании, это необходимо по причине того, что водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, а в условиях эпидемии COVID-19 их услуги пользуются повышенным спросом.

Отмечается, что до сих пор возможность вакцинироваться была только у россиян, пишет "Коммерсант".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иностранцы, живущие в России, тоже будут прививаться, но после того, как в достаточном объеме вакцинацией от коронавируса будут охвачены граждане РФ.