Законопроект о продлении СНВ-3 внесен Путиным в Госдуму

Российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Как следует из пояснительной записке к документу, договором предусмотрена возможность его продления на пять лет, если Москвой и Вашингтоном будет принято такое решение, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, 26 января президент США Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину поговорить о продлении договора СНВ-3 и проблемах в отношениях двух стран, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. В итоге президенты договорились продлить ДСНВ-3.