27 Января 2021
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Политика В России
Россия США ракеты СНВ договор вооружение флаг (2010) | Фото: newsru.ua

Законопроект о продлении СНВ-3 внесен Путиным в Госдуму

Российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Как следует из пояснительной записке к документу, договором предусмотрена возможность его продления на пять лет, если Москвой и Вашингтоном будет принято такое решение, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, 26 января президент США Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину поговорить о продлении договора СНВ-3 и проблемах в отношениях двух стран, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. В итоге президенты договорились продлить ДСНВ-3.

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Законопроект о продлении СНВ-3 внесен Путиным в Госдуму

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Теги: СНВ-3, США, Россия, Госдума



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Ранее 26.01.2021 21:22 Мск Москва и Вашингтон в ближайшее время обменяются нотами по продлению Договора СНВ

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