27 Января 2021
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Владимир Путин, телефонный разговор (2017) | Фото:http://www.kremlin.ru

Байден позвонил Путину: ДСНВ продлен

Президент США Джо Байден позвонил российскому коллеге Владимиру Путину поговорить о продлении договора СНВ-3 и проблемах в отношениях двух стран, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Он позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твердую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности", - сказала Псаки на брифинге.

Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам, передает РИА Новости.

В итоге президенты договорились продлить ДСНВ-3. "Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

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Байден позвонил Путину: ДСНВ продлен

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Теги: договор снв, сокращение стратегических наступательных вооружений, джо байден, владимир путин



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