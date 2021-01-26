"Автомобилист" проиграл "Металлургу" 3:5

Екатеринбургский "Автомобилист" проиграл магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:5.

"Автомобилист" начал матч с удаления, и гости сразу вышли вперед. Но вскоре Сергей Зборовский сравнял счет, а Вячеслав Литовченко стал автором второй шайбы нашей команды. Во втором периоде "Металлург" отыгрался, а в третьем вновь вышел вперед. Но ненадолго - Анатолий Голышев вернул равенство. За две минуты до сирены гости забросили четвертую шайбу, а затем пятую - в пустые ворота", - рассказали в пресс-службе екатеринбургского клуба.

28 января "Авто" примет на родном льду казанский "Ак Барс".