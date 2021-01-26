26 Января 2021
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Россия США (2013) | Фото:

Москва и Вашингтон в ближайшее время обменяются нотами по продлению Договора СНВ

Москва и Вашингтон в ближайшее время обменяются нотами по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ, передает ТАСС.

Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.

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Москва и Вашингтон в ближайшее время обменяются нотами по продлению Договора СНВ

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Теги: договор снв, сокращение стратегических наступательных вооружений



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