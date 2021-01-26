26 Января 2021
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Происшествия Москва
скорая помощь больница выжившей (2010) | Фото: kinoifilm.ru

Женщина, которую полицейский на митинге пнул в живот, снова госпитализирована

54-летняя женщина, которую в ходе несанкционированного митинга пнул полицейский, снова госпитализирована - после выписки из больницы ее состояние ухудшилось.

Интерфакс сообщает, что в понедельник к ней домой приходили сотрудники прокуратуры и органов опеки, которые, однако заверили юристов, что их визит не связан с инцидентом 23 января.

Жительница города Луга Ленинградской области, попала в больницу после того, как сотрудник полиции на ходу пнул ее во время акции протеста в Петербурге 23 января. В МВД России сообщили о проверке обстоятельств травмирования женщины. От имени ведомства извинения принес начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка, навестивший ее в больнице.

Позднее женщина сообщила, что намерена обратиться в Следственный комитет, несмотря на извинения.

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Женщина, которую полицейский на митинге пнул в живот, снова госпитализирована

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Теги: полицейский пнул в живот, женщина госпитализирована



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